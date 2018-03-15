Перехват российского самолета сняли на видео По теме: Появилась видеозапись перехвата российских самолетов истребителями над Эстонией Российский самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20 перехватили истребители 2 марта. Его сопровождали российские истребители Су-27, передает со ссылкой на . Перехват проведен в рамках программы Альянса по защите воздушного пространства стран Балтии под названием Baltic Air Policing. В этой программе сейчас задействованы 4 истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии. Программа Baltic Air Policing существует с 2004 года, поскольку у Литвы, Латвии и Эстонии действительно отсутствуют собственные ВВС. Днем 12 марта российский военный самолет Ил-76 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло.











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