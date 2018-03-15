|Порошенко играет с приемами Эрдогана
|15.03.2018 01:57
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Поднятие шапки президентом Петром Порошенко солдата почетного караула является пиар-технологии,передает со ссылкой на .
Об этом в Facebook написал политолог Николай Давыдюк.
"Одета президентом шапка солдату - политтехнология и инсценуация.
Рефлексия на то, что президент не остановился когда его охранники сбили пенсионера. Мол, когда-то его кортеж даже пропускал через переход.
А источник такой политехнологии, калька с Эрдогана - несколько лет назад, когда тот поднял бумажку в цветах национального флага. Обычно такими обозначают места для фотографирования первых лиц на международных мероприятиях.
Цель - показать патриотизм, близость к солдатам и т.п.
Удалось? - нет. Но за попытку 5. Хотя для попадания во второй тур мало", - рассуждает знаток.
14 марта, во время официальной церемонии встречи президентов Республики Австрия Александера ван дер Беллена и Петра Порошенко шапка одного из военных упала на землю.