Украинцы ежедневно проедают более 78 гривен, без учета дополнительных обедов в кафе и кофе с коллегами. Об этом Gazeta.ua говорит экономист Александр Охрименко. Речь идет о домашние обеды, завтраки и ужины.

Ежемесячно каждый украинец проедает 2340 гривен. Если сюда еще добавить примерную сумму на обеды в кафе, посиделки с друзьями и кофе в кафе, то получится, что ежедневный рацион украинца составляет 238 гривен, что доходит до 7 тысяч гривен ежемесячно,передает со ссылкой на .

"Украинцы едят довольно экономно. Большинство не тратит на питание и 78 гривен. Эта сумма это скорее рацион городского жителя. В селе люди стараются кушать домашние продукты и закрутки, следовательно ее надо делить пополам. Но не отказывают в колбасах и потребляют больше хлеба, чем городские жители. Полноценное питание с обедами в кафе проходит не чаще чем 5-7 раз в месяц", - говорит знаток пищевой промышленности Андрей Дерюгин.

При этом украинцы едят почти, как европейцы.

"Рацион украинцев можно приравнять к европейскому меню. Поляки едят еще меньше рыбы, чем мы. Меньше на треть они пьют молоко, едят сыров и сметаны только 12 кг/мес., сахара 2 кг/мес., яиц 12 шт./мес. и хлеба 6 кг/мес. Подсолнечного масла мы едим одинаково, а вот насчет овощей и фруктов у наших соседей явное преимущество. Поляк съедает в месяц больше 10 кг овощей, 5 кг фруктов, ягод и орехов", - говорит Александр Охрименко.

За месяц каждый украинец съедает 20,3 кг молока, молокопродуктов и масла, 4,3 кг мяса, мясопродуктов и сала,18 яиц,0,7 кг рыбы и рыбопродуктов,1,8 кг масла и других растительных жиров 3,2 кг сахара (включая сахар, использованный на кондитерские изделия), меда, 3,4 кг фруктов, ягод, орехов, 5,5 кг картофеля, 7,7 кг овощей и бахчевых, 9,2 кг хлеба и хлебных продуктов.

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