13 марта в Фастове Киевской области неизвестный мужчина напал женщину, которая забирала ребенка из садика. Пострадавшая получила 24 удара ножом.

Об этом сообщает на странице в Facebook пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области,передает со ссылкой на .

В полицию позвонил дежурный врач медицинского учреждения. Он сообщил, что к ним обратилась женщина с многочисленными ножевыми ранениями, которая вскоре потеряла сознание. Не приходя в сознание, она умерла в операционном отделении.

Полиция не разглашает имени погибшей, но из соцсетей известно, что это 43-летняя Лилия Гордеева, мать троих детей, вдова, частный предприниматель. Напали на нее вечером, у входа в учебное заведение.

Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

В водитель пытался скрыться с места после того как сбил человека. Об этом сообщает Национальная полиция Украина в канале Telegram. Свидетелем происшествия был другой водитель, который начал преследовать правонарушителя и сообщил об этом полиции.

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