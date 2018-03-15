"Анвитрейд" завершил поставки дизельного топлива для Укрзализныци по первому формульному контракту на 20 тыс. т. Окончательная цена контракта составила 523 266 044,60 грн, хотя подписан он был 12 февраля на общую сумму 572 999 000 грн. Существенная экономия средств Укрзализныци стала возможной благодаря формульному ценообразованию,передает со ссылкой на .

Напомним, "Анвитрейд" выиграла первый формульный тендер Укрзализныци с ценой 28.846 грн/т, но подписала договор уже с ценой 26.865 грн/т. Согласно формуле ценообразования, с учетом низких котировок нефти и курса гривны, на момент подписания контракта цена снизилась. Это первый случай в истории государственных закупок Украины, когда компания-победитель тендера выполнила договор по цене значительно ниже, чем та, которая победила на тендере. Более того, согласно контракту, окончательная цена формировалась на момент выписки разнарядки на поставку, и зафиксировала цену на самом нижнем пике, что позволило снизить цену еще больше.

Напомним, на этой неделе объявила об отказе трейдера "Август-Пром" (входит в орбиту группы "Трейд Коммодити") от подписания контракта на поставку дизельного топлива, и определила компанию "Оптимусойл" победителем тендера на поставку 10 тыс. т дизеля. Речь идет о тендере госпредприятия, победу в котором 28 декабря 2017 г. одержало ООО "Август Пром". Вероятно, сообщает Enkorr, отказ от контракта был обусловлен ростом цен на дизтопливо.

Впрочем, это может быть последняя "формульная" закупка: завтра Антимонопольный комитет будет рассматривать жалобу ТОВ "Зенит-Склад" на применение формульного ценообразования при закупках Укрзализныци. По данным издания "Наші Гроші", "Зенит-Склад" входит в орбиту группы "Трейд Коммодити", и уже пытался заблокировать применение формульного ценообразования, но тогда коллегия отклонила претензии.

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