14 марта 1987 года киевское "" разгромило в гостях турецкий "Бешикташ" - 5:0. Это был первый матч четвертьфинала Кубка чемпионов.

В первых раундах киевляне одолели болгарский "Берое" - 1:1 и 2:0 и шотландский "Селтик" - 1:1 и 3:1,передает со ссылкой на .

По результатам жеребьевки первая игра между "" и "Бешикташем" должна была проходить в . Но турецкий клуб считался явным аутсайдером в этой паре. Поэтому турки обратились с просьбой сыграть первый матч в Стамбуле. Хотели, чтобы на игру пришло как можно больше зрителей. "" согласилось, и 4 марта уже было на месте.

Киевляне просидели в отеле 5 дней в ожидании улучшения погодных условий

Но именно в тот день в Стамбуле свирепствовала крупнейшая за всю историю наблюдений вьюга. Поле засыпало полуметровым слоем снега. Киевляне просидели в отеле 5 дней в ожидании улучшения погодных условий. Но зима не отступала. 9 марта подопечные Лобановского вернулись домой. Только 14 числа турецкий клуб смог найти подходящее для игры поле - в Измире.

Киевляне сразу взялись за дело. Игорь Беланов ворвался в штрафную с правого фланга атаки и пробил точно в далекий угол - 1:0. В конце первого тайма отличился Блохин. В начале второго - Евтушенко. Впоследствии эта пара забила еще по одному мячу. Общий счет - 5:0 в пользу "".

Матч в сыграли через 4 дня. Он завершился победой киевлян - 2:0. Игорь Беланов не реализовал пенальти. Однако Игорь имел повод для радости: в тот день ему вручили "Золотой мяч".

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