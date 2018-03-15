71-летняя женщина оказалась в реанимации после нападения трех собак породы алабай. Это произошло в курортном селе Санжейка Овидиопольского района Одесской области.

Врачи в городе Черноморск не смогли прооперировать пострадавшую из-за сложности травм,передает со ссылкой на .

Женщина пришла убирать дом по найму в одном из частных дворов. Именно там на нее напали 3 алабая. Свидетели утверждают, что от смерти пенсионерку спасла хозяйственная овчарка Лари. Она бросилась на алабаев, но те разорвали собаку.

Женщина успела спрятаться от животных и пыталась дозвониться хозяину дома. Когда мужчина приехал, псы покусали и его. Раны незначительные. Пострадавшую госпитализировали в больницу Черноморская. Она в тяжелом состоянии.

"Мы вызвали хирурга и анестезиолога из области. По их рекомендации придерживаемся выжидательной тактики, оперировать пока нельзя. Случай очень тяжелый, нижние конечности все в сдавленным ранах. Я с таким случаем еще не сталкивалась в своей практике", - сообщила главный врач Черноморской больницы Елена Кузари.

По словам свидетелей, собаки вырвались из вольера в соседнем дворе и набросились на женщину во дворе дома.

"Бедняга отчаянно кричала, звала на помощь. Собаки хватали ее за ноги, пытались покусать лицо... Она, как могла, закрывала его руками, следовательно именно руки так серьезно пострадали. Мы вызвали "скорую", - рассказала свидетельница.

Возбуждено уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений по неосторожности.

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