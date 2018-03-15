В поединке 1/8 финала Лиги чемпионов "" "" (1:0) в одном из эпизодов нападающий "горняков" Факундо Феррейра очень спешил доставить мяч к месту пробития штрафного удара, подбежал к римскому боллбою и оттолкнул его за рекламные щиты.

Боллбой немного подыграл, падение выглядело эпично. Более того, до парня сразу же подъехала машина с медиками, чего не показали во время трансляции,передает со ссылкой на .

Аргентинский легионер спровоцировал драку на футбольном поле.

Однако, после осмотра медиков, он поднялся на ноги, и своим ходом покинул пределы стадиона. Журналисты издания пытаются узнать, получил какие-то травмы пострадавший. Неприятный случай с участием нападающего "Шахтера" Факундо Феррейры и боллбоя произошел на 80-й минуте матча Лиги чемпионов с "Ромой", после чего аргентинец получил желтую карточку.

Футболист сообщил, что хотел бы извиниться перед парнем, но тот ушел домой после матча.

Национальная сборная Украины по биатлону не поедет на этап кубка мире в российской Тюмени. Этап кубка мира по биатлону в Тюмени должен был стать последним в сезоне. Соответственно Украинская сборная закончит сезон раньше. Восьмой этап кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене, с 15 по 18 марта.

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