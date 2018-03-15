К Пасхе подорожают мясо, овощи и цитрусовые. Меньше подорожает масло и импортируемая продукция. Она будет расти только на процент падения гривны. Об этом рассказал директор асоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко,передает со ссылкой на .

"Всего за прошлый год подорожало мясо и сало. На втором месте овощи. В этом году мясо продолжит быть рекордсменом подорожания. В первую очередь подорожают элитные сорта мяса. Например, куриная грудка вырастет в цене больше, чем целый бройлер. Телячья вырезка и ошеек также существенно вырастут в цене, где-то на 45 процентов, а эконом - сегмент подорожает где-то на 30%. Наибольшее подорожание начнется осенью. Единственное, что по моим прогнозам упадет в цене это сало", - говорит знаток.

С апреля в супермаркетах пройдут проверки держспоживслужб на качество продукции. Это также приведет к незначительному росту цены. Производителям придется больше придерживаться своих же стандартов.

Украинцы съедают 90% продукции украинского производства. В этом году возрастет спрос на дешевые и дорогие продукты, исчезнет средний сегмент.

входит в тройку самых дорогих регионов по всем видам мяса и сала, кроме курицы. Самое дешевое мясо на Донбассе. Так, мясной корзина в столице стоит 507,5 грн. В Донецкой области - 412,9 грн.

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