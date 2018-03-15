Правительство инициировало создание единого реестра получателей субсидий. Он позволит сделать механизм получения помощи прозрачным. Контролировать эффективность выплат из госбюджета.

Решение о создании реестра приняли на заседании правительства 14 марта, передает со ссылкой на .

В Министерстве соцполитики отметили, что единый государственный список получателей жилищных субсидий в Украине создадут впервые. Доступ к нему будет иметь Минсоцполитики и местные органы социальной защиты населения для назначения субсидий.

Регистрация субсидиантов позволит эффективно контролировать деньги, выделенные из госбюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг. Также повысить адресность помощи и эффективность программы субсидий.

С 1 апреля 2018 года в Украине заработает антирейтинг предприятий-работодателей. Таким образом, начнется взыскания задолженности по заработной плате в пользу работников.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира