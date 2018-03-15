14 марта принял решение запретить ввозить на территорию Украины российские минеральные удобрения.

"Необходимо подготовить соответствующие решения на следующее заседание правительства. Также принять меры по введению временных ограничений и, соответственно, поручить вместе с Минюстом и другими министерствами оформить это решение", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет Економічна правда,передает со ссылкой на .

С такой инициативой на заседании правительства выступил министр внутренних дел .

Весной 2017 года одобрил законопроект о введении нулевой ставки таможенного регулирования на ввоз в Украину минеральных удобрений азотной группы. Это позволит урегулировать вопросы защиты сельхозпроизводителей от сезонного колебания цен. Уменьшить их стоимость для аграриев.

За введение антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений выступал Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа. В то же время в Украинской аграрной конфедерации заявили, что Ostchem шантажирует аграриев пытаясь поднять цены на удобрения. В мае 2017 года представители отечественных аграрных ассоциаций направили обращение к премьер-министру с требованием расформировать монополию Ostchem.

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