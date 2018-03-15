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|15.03.2018 09:29
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Незаконные вооруженные формирования Донбасса во время официально установленного перемирия скрытно сосредотачивают военную технику и вооружение.
Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает передает
"В частности, наблюдателями СММ в районе населенного пункта Бугаевка Луганской области было выявлено 15 единиц буксированной артиллерии разного калибра, а на юго-восток от населенного пункта Кузнецы Миссией было зафиксировано свежие следы тяжелых грузовиков на обеих полосах движения автодороги, ведущей к границе с Российской Федерацией. Следует отметить, что Международных пунктов пропуска на данном участке дороги нет", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что боевики продолжают усиливать свои оборонительные сооружения.
"Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как полнейшую заинтересованность главарей оккупационной администрации Российской Федерации в дальнейшем обострении конфликта", - подчеркнули в ведомстве.