Незаконные вооруженные формирования Донбасса во время официально установленного перемирия скрытно сосредотачивают военную технику и вооружение.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает передает

"В частности, наблюдателями СММ в районе населенного пункта Бугаевка Луганской области было выявлено 15 единиц буксированной артиллерии разного калибра, а на юго-восток от населенного пункта Кузнецы Миссией было зафиксировано свежие следы тяжелых грузовиков на обеих полосах движения автодороги, ведущей к границе с Российской Федерацией. Следует отметить, что Международных пунктов пропуска на данном участке дороги нет", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что боевики продолжают усиливать свои оборонительные сооружения.

"Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как полнейшую заинтересованность главарей оккупационной администрации Российской Федерации в дальнейшем обострении конфликта", - подчеркнули в ведомстве.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира