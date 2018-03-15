Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова за февраль составила 52,2 тыс. гривен

Об этом говорится в ответе аппарата , передает со ссылкой на .

“Заработная плата за февраль 2018 года секретаря Турчинова А. В. составляла 52 200 гривен”, – сказано в нем.

В частности, должностной оклад Турчинова, как и надбавка за интенсивность труда, составили по 18 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет – 9 тыс. гривен, а надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн – по 3,6 тыс. гривен.

В то же время зарплата заместителей секретаря в феврале была выше: 56 320 гривен – у первого заместителя Олега Гладковского, 73 500 гривен – у заместителя Александра Литвиненко (из которых 30 тыс. – премия), и 77 010 гривен – у первого заместителя Михаила Коваля.

Напомним, как передавала Politeka, председатель поселкового совета Ружин Житомирской области Виталий Жарский по случаю 8 марта получит премию в размере должностного оклада.

На это обратил внимание предприниматель Александр Остапчук, который поделился фотографией документа в социальных сетях.

В опубликованном документе говорится: «премировать сельского главу Жарского по случаю 8 марта Международного женского дня, в рамках сметных назначений на оплату труда в размере должностного оклада».

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