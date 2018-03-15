Неполитические Сводки
|У Путина собрались пугать мир "Зайчиками" и "Ватниками"
|15.03.2018 10:30
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Стало известно, что предложило россиянам выбрать имена для новых образцов оружия, пишет со ссылкой на .
России предложили на выбор 50 названий для каждого вида нового оружия, о котором 1-го марта президент России рассказал во время послания Федеральному собранию. создала новейшее оружие, в частности крылатую ракету со сверхмощной ядерной установкой, неуязвимую для и ПВО, подводный беспилотник, новое лазерное оружие. Основой российских "сил ядерного сдерживания" стали ракеты стратегического назначения, летящие по баллистической траектории. Путин также рассказал о сверхзвуковом оружии, которое практически неуязвимо, и которое захотят себе все западные страны.
Для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой были предложены
названия "Ватник", "Нежданчик", "Монарх", "Пальмира" и
"Сталин".