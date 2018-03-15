Модели размера «плюс» набирают все большую слава. Если каких-то 10 лет назад с ними никто не хотел работать, то теперь они выступают на лучших подиумах мира и снимаются для обложек популярных журналов.

Недавно модель размера XXXL Тесс Холлидей снялась в рекламе нижнего белья для американского журнала Cosmopolitan, где позировала в красном кружевном боди, пишет со ссылкой на .

Девушка весит 155 кг и нисколько не стесняется своего тела.

Она хочет, чтобы в мире моды было как можно больше моделей большого размера.

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