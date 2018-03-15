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Украина уговорила боевиков: у людей появилась надежда
15.03.2018 11:46
Украина уговорила боевиков: у людей появилась надежда По теме:

Появилась надежда, что на территории ДНР снова заработает мобильная связь „Vodafone-Украина“.

О договоренности восстановить украинскую мобильную связь в ДНР рассказали представителя в Минске от Украины Леонида Кучмы, передает .

«В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнуты договоренности относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании „Vodafone-Украина“ при участии с соблюдением украинского законодательства».







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