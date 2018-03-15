Мировому сообществу следовало бы более адекватно оценивать угрозы, звучащие из Кремля.

В частности, следовало бы обратить особое внимание на фразу, сказанную президентом РФ: "Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?", - заметил в интервью "" старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, член партии РОДП "Яблоко" Юрий Медовар, передает .

По его мнению, эта фраза очень показательна, особенно учитывая тот факт, что произнес ее "человек, который возглавляет самую большую территорию с ядерным вооружением".

В этом контексте Медовар заявил: "Я считаю, что в том, что сейчас происходит, виноват только мир".

Он напомнил события августа 2008 года, когда "Россия поперла против Грузии". "Вот тут надо было по ушам давать – тогда не было бы ни Украины, ни Сирии, ничего".

"Кстати, когда в 1939 году Союз попер против Финляндии, что произошло в мировом сообществе? СССР выкинули из Лиги наций. А сейчас мы с этой агрессией до сих пор сидим в Совете безопасности , имеем право вето и блокируем все решения. Но это нонсенс. Как может страна-агрессор иметь право вето? Это как волка пустить охранять стадо овец с правом жрать по одной овце в день", - заявил оппозиционер.

В то же время он с горечью признал, что большинство российских обывателей пребывают в "милитаристической эйфории". Одно из доказательств тому – восторженная реакция публики на пропагандистских ток-шоу в ответ на призывы "превратить Америку в ядерную пыль".

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