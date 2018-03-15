Людей всегда интересовали пророчества великих ученых, в частности внимательно прислушиваются ко всему, что когда-то говорил замечательный Нострадамус, сообщает со ссылкой на .

А недавно в сети активно начали обсуждать разгадку одного из его предсказаний, которое касается катастрофы на планете.

Доктор технических наук Александр Лазарев опубликовал видео в интернете, в котором ученый рассказывает, как продвигалась его работа. В ролике сообщается, что в нынешнем году начнется новая мировая война, начало которой будет положено во Франции, что приведет к мировому кризису.

Также говорится о том, что в 2018 году на Землю упадет комета, которая станет причиной раскола планеты, а точнее, Африка отделится от Евразии на значительное расстояние, что позовет за собой серию новых катаклизмов и глобальных проблем для людей.

Исследователь также в своем видео выразил предположение на счет последствий падения космического тела. Это ощутят на себе жители планеты в течение короткого времени. Однако есть и положительные стороны в прогнозе: люди научатся разговаривать и понимать животных, а также ученые найдут способ жить до 200 лет. По словам Александра Лазарева, безопасным местом остается Россия.















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