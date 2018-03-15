Гуманитарная ситуация на оккупированном Донбассе не является катастрофической, но люди пребывают в очень тяжелых условиях.

Об этом в интервью "" рассказал координатор группы "Стоп Террор" Семен Кабакаев, передает .















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