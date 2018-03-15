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|Появились свежие данные о реальной ситуации на оккупированном Донбассе (видео)
|15.03.2018 13:19
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Гуманитарная ситуация на оккупированном Донбассе не является катастрофической, но люди пребывают в очень тяжелых условиях.
Об этом в интервью "" рассказал координатор группы "Стоп Террор" Семен Кабакаев, передает .
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