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Появились свежие данные о реальной ситуации на оккупированном Донбассе (видео)
15.03.2018 13:19
Появились свежие данные о реальной ситуации на оккупированном Донбассе (видео) По теме:

Гуманитарная ситуация на оккупированном Донбассе не является катастрофической, но люди пребывают в очень тяжелых условиях.

Об этом в интервью "" рассказал координатор группы "Стоп Террор" Семен Кабакаев, передает .







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