Пылесос есть, но, как оказалось, не все знают, как правильно им пользоваться. Сегодня мы расскажем о 7 самых распространенных ошибках, которые сокращают “жизнь” пылесосам. Запоминайте, призывает со ссылкой на .

1. Вы не прочищаете его

Несмотря на объемы мешочка или контейнера для пыли, не нужно ждать, пока он будет полностью забит. Чистить его необходимо после каждой уборки. Так ваш пылесос не будет перенапрягаться и забиваться пылью доверху.

2. Вы таскаете его за шланг

Ручку для пылесоса придумали не просто так. Во всех вариантах есть свой способ переносить этот предмет техники, не хватая его за шланг. В противном случае он может утратить герметичность.

3. Вы убираете им строительный мусор, осколки, муку

Если у вас профессиональный пылесос, то он это выдержит, но если бытовой, то лучше не экспериментировать. Весь этот мусор забивает фильтры, а осколки и вовсе могут прорезать мешок или шланг. Не стоит так рисковать.

4. Вы пылесосите влажное

Во-первых, вы рискуете столкнуться с коротким замыканием! Во-вторых, вода, попадая внутрь пылевого мешка, утрамбует весь этот мусор и создаст сгусток, который может забить пылесос. В-третьих, вся эта пыль может завонять.

5. Вы всегда включаете пылесос на полную мощность

Такие режимы нужно использовать в крайних случаях, но уж никак не всегда. Вы перегружаете двигатель без особой надобности, ведь чаще только для уборки вполне довольно средней мощности. Более того, так вы сможете потреблять меньше электричества.

6. Не переключаете режимы “пол/ковер”

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Если такие режимы есть в вашем пылесосе, то это неспроста! Не нужно пренебрегать ими. Лучше делать все по инструкции. Так вы сможете избежать лишних угроз сломать технику.

7. Вы пылесосите тяжелые предметы

Здесь дела обстоят так же, как и в случае со стеклом. Можете повредить мешок для пыли или шланг. Камешки — не лучший мусор для вашего пылесоса!

Прислушайтесь к этим советам, если хотите, чтобы пылесос прослужил вам долго и качественно. Техника не дешевеет, но у вас есть отличный шанс беречь старую, а не покупать каждый год новую.

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