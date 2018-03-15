Недавно известная модель Эшли Грэм посетила традиционное мероприятие, организованное представительством в Нью-Йорке, передает со ссылкой на

Знаменитость, что не отказывает себе в удовольствии похвастаться пышными формами в откровенных нарядах, очаровала изысканным платьем. Так, Эшли Грэм на популярную церемонию надела выдержанное классическое платье черного цвета, c чуть ассиметричным вырезом. Одно плечо Эшли Грэм было соблазнительно открытым, что сделало звезду просто несравнимой по сравнению с другими гостями. Стилисты убеждены, что наряд вовсе не был вульгарным, а наоборот в очень выдержанном стиле только подчеркнуло роскошные формы модели.

Модный "лук" Эшли Грэм дополнила очаровательными туфлями на высоком каблуке и изысканной прической. Естественный макияж знаменитости подчеркнул натуральную красоту модели. Акцент в образе Эшли сделала на губы, которые были накрашены розовой помадой.

"Каждый день я живу смело, будучи аутентичной. Суперяркая губная помада дает мне возможность поделиться своей историей с успешными женщинами во всем мире",– отметила Эшли Грэм.

Также на церемонии, модель получила награду от .Поклонники в один голос выражали приветствие Эшли Грэм и подчеркивали внимание на красоте ее образа.

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