Если в юности женщины еще пытаются выбирать для себя всё самое лучшее: косметику, одежду, развлечения, то с годами у большинства появляется синдром «экономия на себе». И проблема здесь вовсе не в финансовом положении, а в самопожертвовании.

Редакция «» решила разобраться в этом вопросе и рассказать тебе, чем грозит экономия на себе. И да, мужчины такое поведение тоже считают ужасным, а не рациональным, передает .

Ошибка женщин

Давай для начала разберемся, что такое экономия на себе. Суть ее состоит вовсе не в покупке дешевых вещей или подделок. Экономия — это когда у женщины есть шампунь, одни целые колготки, одна пара обуви по сезону и две пары нижнего белья на смену — черное и белое. Да, могут быть и другие принадлежности, но все они старые, непривлекательные и скорее только портят ее. А на новое ей жалко.

Вот очень жизненный пример. Женщина идет в магазин, покупает продукты или вещи детям, мужу, коту, родственникам, а на себя или не остается уже денег, или она думает: «В другой раз. Сегодня я обойдусь». И так каждый раз. Конечно, ни в коем случае нельзя жалеть денег на близких. Нужно стараться рассчитать бюджет так, чтобы удовлетворить и свои интересы.

Речь идет о такой экономии, когда колготки с дефектами зашиваются или надеваются под штаны, когда нижнее белье уже полинявшее, когда в гардеробе несочетаемая одежда и одно платье на выход, которое ты надеваешь раз в год к кому-то в гости, когда пора бы приобрести новую тушь, но возникают траты и поважнее… И эти важные траты есть всегда.

Часто бывает так, что деньги есть. Например, кто-то подарил или сама немного накопила. Но женщина приходит в магазин, выбирает понравившуюся вещь, долго крутит ее в руках, но всё же оставляет и идет тратить свой бюджет на очередное средство для мытья ванны или решает подождать, ведь вдруг будет что-то красивее или качественнее. Но она и в будущем ничего не купит. Женщины, которые экономят на себе, наверняка уже узнали себя.

Есть понятие рационального расходования денег, но оно никак не связано с тем, что у тебя на первом месте кто угодно, но только не ты. А теперь перейдем к самому главному — чем чревато такое отношение к себе. Экономия на собственных нуждах превращается со временем в привычку и патологию, которая оставляет след.

За экономией на себе стоит большой страх и чувство вины: «Сейчас я потрачу, а вдруг завтра будут нужны деньги на что-то более важное. Получается, я эгоистка, которая ни о ком не думает». И этот страх родом из детства. Женщина боится, что ее, как в детстве, отругают или же муж-тиран закатит скандал.

Женщины, которые включают режим подобной экономии, теряют свое очарование. Их жизнь отягощена заботами о тратах, а на лице отражается усталость и недовольство жизнью. У них появляется чувство зависти и озлобленности на женщин, которые имеют больше, чем они. Отсюда вечная раздражительность и отсутствие женственности. А это, как ты уже можешь догадаться, одна из самых частых причин разводов.

У мужчин к таким женщинам интерес пропадает. Они могут их использовать, но не более. И не надейся на то, что если ты экономишь на себе, то он будет дарить тебе подарки и баловать разными сюрпризами. Возможно, прозвучит грубо, но для него нет смысла тратиться на то, что стоит дешево. И твое благое, на первый взгляд, желание сэкономить его деньги он просто воспримет как твое нежелание следить за собой.

Мудрая женщина не волнуется из-за денег. Она прекрасно знает, что можно заработать или вдохновить любимого на новые свершения. Она умеет планировать бюджет и расставлять приоритеты покупок, не забывая о себе.

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