Кандидат в президенты Ксения Собчак во время предвыборных дебатов на телевидении возмутилась тем, что остальные участники постоянно ее перебивают. В итоге Собчак расплакалась и покинула студию.

Соответствующее видео размещено на YouTube, сообщает со ссылкой на .















Сводка.нет - Новости Украины и Мира