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|Как Собчак в эфире росТВ до слез довели (видео)
|15.03.2018 14:53
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Кандидат в президенты Ксения Собчак во время предвыборных дебатов на телевидении возмутилась тем, что остальные участники постоянно ее перебивают. В итоге Собчак расплакалась и покинула студию.
Соответствующее видео размещено на YouTube, сообщает со ссылкой на .
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