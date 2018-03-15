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Как Собчак в эфире росТВ до слез довели (видео)
15.03.2018 14:53
Как Собчак в эфире росТВ до слез довели (видео) По теме:

Кандидат в президенты Ксения Собчак во время предвыборных дебатов на телевидении возмутилась тем, что остальные участники постоянно ее перебивают. В итоге Собчак расплакалась и покинула студию.

Соответствующее видео размещено на YouTube, сообщает со ссылкой на .







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