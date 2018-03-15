Разведенный мужчина — это существо, окутанное покрывалом мифов и легенд. И самая главная легенда — это,конечно, страшилка про «ужасную бывшую». На самом деле куда важнее то, что разведенные мужчины делятся на несколько типов.

Сейчас расскажем, как их распознать, пишет со ссылкой на .

Мужчин, «бывших в употреблении», довольно много. Весьма унылая статистика утверждает, что каждый третий брак заканчивается разводом, соответственно, ряды разведенных особей сильного пола регулярно пополняются. Разведенные мужчины после такого серьезного шага, как развод, начинают осваивать новую модель поведения,и у каждого она своя.

Попугай Кеша. Довольно сильно тоскует по своей бывшей жене. Несмотря на то что сначала очень хотел разрыва, потом сильно пожалел об этом. Бывшая жена — смысл всей его жизни. Невероятно хочет возобновления отношений. Такого мужчину можно женить на себе, если он найдет в тебе черты своей бывшей, а тебе удастся стать для него незаменимой спутницей, способной прийти на помощь всегда и везде. Главное показать — без тебя он не сможет сделать и шагу.

Блудный попугай. Он тоже сильно тоскует, но не по своей бывшей жене, а по их отношениям. Поэтому хотя вернуться в прежнюю семью ему и не слишком хочется, решение большей части вопросов своих родственников, включая бывшую жену, он берет на себя. Такой мужчина готов к серьезным отношениям, но решиться на брак ему тяжело. Ваши отношения должны затмить его прежний опыт. Но будь готова, что он постоянно будет прикручивать лампочки в бывшем доме. И чаще только в ущерб времени,которое мог бы провести с тобой.

Свободная птица. После развода он целиком и полностью наслаждается свободной жизнью. Обременять себя он не намерен и готов разве только на недолгие отношения. Новую пассию расценивает исключительно как возможность хорошо провести время. Пользуется добрым отношением к себе. Такой мужчина не будет слишком почтительно к тебе относиться. А ваши отношения будет расценивать не настолько серьезно, чтобы думать о твоих переживаниях.

Птица Феникс. Ситуация посложнее. Развод для него — словно возрождение из пепла. и свободные отношения — смысл его жизни. Он не готов даже на кратковременные романы. Пользуется женщинами и меняет их чаще, чем перчатки. При этом старается не выбирать женщин выше его по социальному статусу. У него есть страх, что красивая и умная партнерша влюбит его в себя, что приведет к повторению печального опыта под названием «брак». Его предпочтения ограничиваются девушками, готовыми на развлечения без обязанностей.

Женоненавистник. После неудачного брака ненавидит весь женский род. Бывшая жена — воплощение ада в его жизни. Готов на отношения, но не всегда серьезно настроен. Может решиться на серьезные отношения, чтобы отомстить своей бывшей жене. Поэтому на большую и светлую любовь с таким парнем рассчитывать не стоит.

Лунатик. Мужчины после развода довольно часто теряют свои жизненные ориентиры. Некогда устоявшаяся жизнь резко меняется, а подстроиться под новые обстоятельства мужчинам не так просто. Подобная модель поведения встречается довольно часто. Как правило, такой мужчина готов на новые отношения, причем рассматривает свою новую возлюбленную в качестве будущей жены. Главное — занять место «царя в голове», которое некогда занимала его бывшая жена, и наставить его на правильный жизненный путь.

Вечный ребенок. Эти мужчины развелись с предыдущей возлюбленной, потому что любили до тех пор, пока жена была ему хорошей мамой. От жены он требует много внимания, ласки и заботы. Если качество этих составляющих начинает уменьшаться (например, после рождения ребенка, когда женщина много внимания уделяет малышу), он мгновенно жаждет разрыва. Вероятность того, что он изменится рядом с тобой, почти равна нулю.

Итак, какую бы модель поведения не принял твой разведенный холостяк, не забывай о правилах поведения с разведенными мужчинами:

Информация — твое оружие. Постарайся узнать как можно больше информации о том , почему он развелся , что было истинной причиной разрыва. Это поможет определиться с тем , нужны ли тебе эти отношения. Ведь если его жена была « женщиной-пилой» даже со слов друзей семьи и все их ссоры заканчивались ее фразой « уходи», его можно понять. Ну , а если причиной развода стали его вечные измены , о которых знал весь город , будь готова , что и тебе он не будет верен. Безусловно , допросы устраивать не нужно. А все , что тебе важно знать , лучше спросить у его друзей.

почему он развелся что было истинной причиной разрыва. Это поможет определиться с тем нужны ли тебе эти отношения. Ведь если его жена была женщиной-пилой» даже со слов друзей семьи и все их ссоры заканчивались ее фразой уходи», его можно понять. Ну а если причиной развода стали его вечные измены о которых знал весь город будь готова что и тебе он не будет верен. Безусловно допросы устраивать не нужно. А все что тебе важно знать лучше спросить у его друзей. Обращай внимание на то , что он сам говорит о своей бывшей жене и детях. Если отклики только негативные , возможно , что и в твою сторону в случае вашего разрыва будут лететь подобные неприятные слова. Ну , а дети — это вообще отдельный вопрос. Если он отзывается о них негативно — это очень тревожный знак.

что он сам говорит о своей бывшей жене и детях. Если отклики только негативные возможно что и в твою сторону в случае вашего разрыва будут лететь подобные неприятные слова. Ну а дети — это вообще отдельный вопрос. Если он отзывается о них негативно — это очень тревожный знак. Свое мнение держи при себе. О его бывшей семье может отзываться только он. Не давай свою оценку тем или иным событиям их жизни с бывшей женой. Это может крайне негативно настроить его по отношению к тебе.

Четко определи свою роль в ваших отношениях. Не жалей его и не выполняй все его пожелания беспрекословно. И , безусловно , пресекай все попытки его бывшей жены каким-либо образом мешать вам. Помни , что ваше будущее должно волновать его больше , чем его бывшая семья. Иначе отношения превратятся в борьбу с его прошлым.















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