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|Шесть способов избавить малыша от боли без лекарств
|15.03.2018 17:02
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Рефлексология — это древнее искусство воздействия на точки по всему телу для снятия болей, рассказывает со ссылкой на и .
Это натуральная альтернатива таблеткам, которая подходит детям и особенно малышам.
Вот 6 способов помочь младенцу. Рефлексологи говорят, что перед началом массажа желательно расслабить и разогреть ногу растираниями или тёплой ванной.
У младенцев часто бывают головные и зубные боли. Если вы видите, что дитя мучается, помассируйте кончики пальцев ног! Этот массаж можно также делать во сне.
Боль в носу неприятна для взрослых, но для младенцев, испытывающих её впервые, это настоящая мука. Чтобы унять боль, массируйте основание пальцев на ноге. Нажимайте не очень сильно.
Если у малыша заложило грудь, сделайте массаж ступней чуть ниже пальцев и над сводом. массируйте не слишком сильно, круговыми движениями, чтобы снять заложенность и избавить малыша от кашля.
Когда младенец мучается расстройством желудка, спазмами и задержкой дыхания, массируйте середину ножки в самом начале свода стопы. Эта область связана с солнечным сплетением — нервным центром между желудком и лёгкими.
При запоре, изжоге и несварении массируйте участок между серединой и подушечкой стопы. Если ребёнок мучается болями от газов и вздутия в кишечнике, массируйте между серединой стопы и пяткой.
Иногда младенцы растут быстрее в одних частях тела, чем в других, и следовательно у них часто бывают боли в бёдрах. Чтобы устранить эту проблему, растирайте пятку! Также массаж пятки поможет при запорах и расстройствах желудка.
Помните: рефлексология предназначена лишь для снятия симптоматических болей. При серьёзных нарушениях следует обратиться к врачу!