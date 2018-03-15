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Анджелина Джоли оказалась в центре международного секс-скандала
15.03.2018 18:05
Анджелина Джоли оказалась в центре международного секс-скандала По теме:

Джоли (Angelina Jolie) уже 20 лет является послом доброй воли и регулярно путешествует по миру с гуманитарными миссиями.

На этот раз 42-летняя актриса оказалась в центре международного секс-скандала, пишет  со ссылкой на .
высший Комиссар по делам беженцев получил несколько десятков жалоб на неподобающее поведение работников пунктов по оказанию помощи нуждающимся в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Эти пункты как раз и находятся в ведении Джоли.
Известно, что все жалобы были поданы за последний год. В нескольких из них речь идет о несовершеннолетних пострадавших. В ближайшее время состоится экстренное заседание,на котором и будет произведен разбор случившегося.







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