От сегодня, 15 марта, вступают в силу Изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части мер обеспечения уголовного производства, сроков досудебного расследования, осуществления экспертиз и прочего, передает со ссылкой на .

Согласно с ними, без разрешения судьи нельзя будет похоронить человека даже в том случае, если он умер дома.

Цель внесения поправок изменить сроки расследования дел. На отдельно тяжкие уголовные дела теперь отведено 18 месяцев, на расследование дел средней тяжести 12 месяцев, а на мелкие преступления - 6 месяцев.

Следователи не смогут назначать экспертизу. Теперь за разрешением ее проведения они будут обращаться в суд. Время, отведенное на получение такого разрешения -72 часа.

Раньше, если человек умирал в собственном доме, то вызвали скорую медицинскую помощь и следственно-оперативную группу. Медики констатировали смерть человека, а следователи открывали уголовное производство и отправляли тело в морг с постановлением на проведение судебно-медицинской экспертизы. Без такого постановления морг не может принять тело.

В случаях, когда умерший был преклонного возраста, долго болел, находился под наблюдением врача в домашних условиях врач просто выписывал справку об отсутствии следов насильственной смерти и можно было обойтись без вскрытия.

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