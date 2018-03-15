Президент совершил визит в Дагестан. Местные школьники встретили гаранта неодобрительным свистом и призывами быстрее покинуть Махачкалу, передает со ссылкой на .

Видеозапись эпизода визита опубликовали на YouTube-канале Новое Дело.

На видео видно, что в тот момент, когда Путин уже садился в салон автомобиля своего кортежа, кроме аплодисментов слышно, как местные подростки кричат в адрес президента России напутствие: "До свидания, давай езжай отсюда! До свидания, не нужен ты нам!" .

Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 - в годовщину аннексии Крыма.

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