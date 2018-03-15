Президент рассматривает вариант "шоковой терапии" с досрочными выборами.

Об этом пишет журналист на "Українська правда", передает со ссылкой на .

Сторонниками этой идеи стали ближайший товарищ президента Игорь Кононенко, депутат Сергей Березенко и секретарь .

Первое и главное - перестраховаться на случай проигрыша Порошенко выборов президента.

Мол, если весной 2019-го Петр Алексеевич проигрывает, то шансов сохранить хотя какие-то позиции в политике будет крайне мало. Потому что в тот же вечер, когда экзит-полы покажут победу другого кандидата, Порошенко потеряет большую часть мажоритарщиков, которые побегут "на поклон" к следующему президенту. Как сделали весной 2014-го, когда Порошенко выиграл выборы.

Если Раду переизберут этим летом или в начале осени, пока в руках действующей власти сконцентрировано весь админресурс, то только по мажоритарным округам можно провести около сотни депутатов, что в сумме с списочниками даст 150-170 штыков в парламенте.

Второе - нанести удар по .

Как объясняет логику событий один из собеседников на Банковой, если парламентские выборы провести в этом году, то их выиграет и вынуждено должна будет формировать большинство и правительство. А это поменяет Порошенко и кое-где, потому что президент сможет критиковать правительство Юли и повесить на нее всех собак.

Третье - выборы Рады перед выборами президента вроде бы должны "выпустить пар" в обществе, и Порошенко сможет переизбраться в довольно спокойной атмосфере.

"Ну что, кто-то не понимает, что вся эта политическая братия не имеет ни малейшего желания вписываться за Порошенко? Кто этого не видит? Не понимает? Это же бесспорно. Если сейчас эту Раду не разогнать, то на весну мы будем иметь абсолютно парализованный парламент, который просто станет трибуной для мочилова Порошенко ", - пояснил один из соратников президента, который поддерживает досрочные выборы.

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