В столице перевозчики должны оборудовать свои маршрутки валидаторами для считывания электронного билета.

Об этом заявил заместитель главы Киевской горадминистрации Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба , передает со ссылкой на .

"С сегодняшнего дня действуют новые требования, включающие установку валидатора для электронной оплаты. Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор или с которыми он был расторгнут. Или для тех, кто хочет перейти на новый путь. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его", - сказал Давтян.

Таким образом столичные власти хотят вывести из тени частных перевозчиков и ввести единый способ оплаты проезда в общественном транспорте, отметил он.

Также это упростит оплату за проезд для пассажиров, которые смогут платить с помощью электронного билета, банковской карточки с системой PayPass, "Карточки киевлянина".

В ближайшие месяцы в привезут все необходимое оборудование автоматизированной системы оплаты проезда для запуска электронного билета. Запустить новую систему оплаты проезда в столице должны уже летом в тестовом режиме.

В феврале столичные власти решили перенести старт тестирования системы электронной оплаты проезда в транспорте на 14 июля. Ранее в сообщали, что электронный билет появится в городе весной.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира