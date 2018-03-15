40-летний Джейсон Триплетт в костюме волшебницы Эльзы из мультфильма "Ледяное сердце" спас полицейскую машину из заносов в американском Бостоне.

Видео опубликовали на своем канале YouTube The Weather Network. Оно сразу стало популярным, а мужчина стал звездой сети, передает со ссылкой на .

Бостон засыпало слоем снега в 40 см. Это создало дорожный коллапс. В сугробах забуксовало полицейское авто. Местный адвокат Джейсон Триплетт не смог остаться в стороне. Действия мужчины сняли свидетели из кафе близко.

В то время Джейсон был одет в костюм персонажа студии Disney. Платье, серебряный плащ и коса мешали ему толкать авто. Но он справился.

Когда начался снежный коллапс, человек решил одеться соответственно. Хотел порадовать друзей, рассказал он местным СМИ.

Эльза - королева-волшебница, которая умеет создавать снег и лед. Она вынуждена постоянно бороться со своим даром. Однажды случайно поражает младшую сестру Анну. После того решает уединиться. История Эльзы похожа на переосмысление образа Снежной Королевы из одноименной сказки Ганса Андерсена.

Студия Disney запостила ролик себе на страницу. Пошутили, что именно так представляли себе "снежные" способности Эльзы создатели образа.

Более 80 автомобилей столкнулись на одном из шоссе в округе Морроу (штат Огайо) за снегопада. В результате аварии движение по трассе было заблокированное в течение 5 часов. На месте работали 11 тракторов.

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