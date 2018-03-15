Верховная рада рассмотрит снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко на следующей пленарной неделе. Об этомсообщил народный депутат Дмитрий Тымчук, передает со ссылкой на .

"Господин сказал, что уже сегодня подаст соответствующее представление. Дальше все зависит только от спикера Верховной рады, когда он поставит этот вопрос на голосование. Но сначала это решение должно пройти через комитет, должно быть согласовано с ГПУ. Поэтому вполне вероятно, что в этот раз не будут затягивать вопрос, учитывая его резонансность. Скорее только, на следующей неделе мы рассмотрим этот вопрос (на заседании, - ред.)", - заявил Тымчук.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий заявил, что сегодня, 15 марта 2018 года, внесет в Верховную раду Украины представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. отметил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт в зале парламента.

Отметим, что Верховная рада Украины проголосовала за исключение из комитета по вопросам национальной безопасности народного депутата Надежды Савченко. За проект постановления проголосовал 261 депутат.

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