Cегодня киевское "" сыграет с итальянским "Лацио" повторный матч 1/8 финала Лиги Европы. Первый поединок состоялся в Риме и закончился вничью 2:2.

Николай Несенюк накануне сегодняшней встречи, передает со ссылкой на .

Сегодняшние соперники по Лиге Европы находятся за пределами футбольного поля в абсолютно разной среде. Римский "Лацио" полностью погружен в интенсивную и эмоциональную футбольную жизнь Италии. Она, как кажется со стороны, не прекращается там никогда. Еженедельно болельщики идут на стадион или садятся около телевизоров, чтобы потом обсуждать увиденное вплоть до следующего тура. Именно лишь римское противостояние между двумя легендарными клубами, "Ромой" и "Лацио", является отдельной жизнью со своей историей, героями и антигероями. Такая же, вероятно менее эмоциональная или наоборот, история соперничества "Лацио" с другими итальянскими командами. На этом фоне борьба на далекой стадии второстепенного еврокубка с командой из экзотичной Украины не выглядит хотя немного значимым событием. Это вам не Лига чемпионов с ее мировыми звездами и десятками миллионов прибыли. Конечно, римская команда не прочь пройти в четвертьфинал Лиги Европы, а если этого не случится, болельщики "Лацио" не станут бросаться в смертельном отчаянии со стен Колизея. А тренеры тайно выдохнут - будет меньше забот.

Это вам не Лига чемпионов с ее мировыми звездами и десятками миллионов прибыли

Перед первой игрой в Риме преобладал пессимизм и для этого были все основания. Но вдруг "" не только не проиграло, а вполне достойно сыграло против далеко не самой слабой командой Италии с серьезными именами в составе. Что случилось? Ничего особенного - просто Александр Хацкевич впервые в этом году выпустил на поле в действительности самых сильных, да еще и оставил всех на своих позициях, не передвигая полузащитников в защиту, форвардов в полузащиту, полузащитников в набег, и не меняя им фланги. Оказалось, что этого довольно, чтобы удивить "Лацио", который откровенно собирался пройти динамовцев "на одной ноге".Совсем иначе все выглядит для "". На фоне проблем с игрой команды, скандалов с Федерацией футбола, падением зрительского интереса каждый шаг в Лиге Европы выглядит для динамовцев сенсационным покорением новой вершины. Это добавляет команде уверенности и желания работать дальше, а болельщикам - радости от настоящего футбола, а не его сомнительной разновидности в версии украинской "премьер-лиги". Каждый новый шаг в Лиге Европы для нынешнего "" выглядит как глоток живительного кислорода в вонючем болоте. Но способно ли "" на такой шаг?

Вокруг Цыганкова у команды понемногу начинает завязываться игра, подобно тому, как раньше она завязывалась вокруг Ярмоленко

Но хватит ли этого для достижения результата в Киеве? С одной стороны, "Лацио" уже в курсе с кем имеет дело и, вероятно, там уже знают нескольких наших игроков на фамилию. Ну не верю я, что Симоне Индзаги по ночам не спит, думая о том, как нейтрализовать Морозюка. Думаю, что гости будут играть "вот себя", не приспосабливаясь к противнику. А там уже как выйдет: забьют хорошо, не забьют или пропустят, то так и будет.

При таком раскладе динамовцам довольно будет самим не наделать глупостей. Играть так, как могут, ничего не выдумывая. Очевидно, что вокруг Цыганкова у команды понемногу начинает завязываться игра, подобно тому, как раньше она завязывалась вокруг Ярмоленко. Да и в защите не все так плохо. Благодаря дисциплине и удаче можно лишнего не пропустить. Но не это, как по мне, главное.

Для каждого из нынешних динамовцев сегодняшняя игра - это шанс показать себя в футболе. Сыграть для публики, которая на стадионе точно будет. И увидеть, кто они есть в действительности. Бесперспективным отходом , которому следует учиться футбола у переодетого в Зорро португальца или перспективными футболистами, чей всплеск лишь начинается?

Конечно, мы не можем знать, как сложится игра. Но то, как динамовцы играли в Риме, дает уверенность, что стыдно за команду нам сегодня не будет. Что нам тот "Лацио" после "Вереса"?

Матч "" - "Лацио" начнется в 20:00 по киевскому времени. Текстовая трансляция на gazeta.ua 19:00.

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