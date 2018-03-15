Послы стран "Большой семерки" попросили Верховную Раду привлечь к работе над изменениями в законопроект об Антикоррупционном суде экспертов Венецианской комиссии.

Об этом говорится в размещенном в Twitter письме посла Канады в Украине Романа Ващука к нардепу Руслану Князевичу, который возглавляет комитет по вопросам правовой политики и правосудия, передает со ссылкой на .

В частности, как говорится в письме, дипломаты "высоко ценят желание комитета привлечь экспертов Венецианской комиссии и других международных экспертов к доработке текста проекта Закона с целью подготовки эффективной правовой базы для создания независимого и заслуживающего доверия Высшего антикоррупционного суда в Украине".

Послы рекомендуют как можно быстрее направить письменное обращение экспертам Венецианской комиссии для привлечения их к работе над изменениями к законопроекту.

Посли країн «Великої сімки» були раді можливості зустрітися з Комітетом #Ради з правової політики та правосуддя та обговорити найкращі шляхи доопрацювання проекту закону про #АнтикорупційнийСуд. Оцінили відкритість до запрошення Венеційської Комісії до роботи над поправками.

Как известно, создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых условий для возобновления сотрудничества Украины с . Также из-за этого не может быть подписана договоренность о новой программе макрофинансовой помощи ЕС для Украины.

В Венецианской комиссии настаивают, что международные эксперты должны иметь решающую роль в отборе антикоррупционных судей и иметь механизм блокировки назначения кандидатов, которые не соответствуют требованиям.

Напомним, как сообщалось ранее, 1 марта народные депутаты поддержали в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко законопроект о Антикоррупционный суд. Также президент отметил, что требования Международного валютного фонда (МВФ) и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины.

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