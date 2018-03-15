За арестом Рубана следует ожидать арестов Надежды Савченко, Егора Соболева и Семена Семенченко. Об этом рассказал политолог передает со ссылкой на .

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана обвиняют в подготовке террористического акта и незаконном владении оружием. Сейчас находится под арестом.

"Рубин первый в цепи задержаний. За ним будет Савченко. Семенченко - третий. Потом придет очередь Соболева. Дальше последуют аресты активистов, которые начинали блокаду Крыма в 2015 году вопреки позиции президента. Власть может поймать командиров добробатив, которые поддержали Саакашвили. Фактически, эти люди претендуют на статус вооруженной оппозиции.Прошли войну, решительны и смелы. Но не опытные политически. Все они имеют доступ к оружию АТО. Знают своих людей на войне, в том числе и спецслужбы. После того, как выслали Саакашвили, власть хочет разгромить уличную оппозицию.

Их будут судить и дискредитировать. Изолируют от широкой поддержки. Как минимум, грозит политическое уничтожение", - сказал политолог.

8 марта задержала Владимира Рубана на блокпосту "Майорск" в Донецкой области. В багажнике его машины лежали снаряды, минометы, автоматы, гранаты, гранатометы, пулеметы и противотанковые мины. Сам Рубан утверждает, что не знал об оружии. Председатель Василий Грицак заявил, что через Рубана атаман самопровозглашенной республики ДНР собирался устроить теракт в . Президент сказал, что целью Владимира Рубана была дестабилизация украинского общества. Жертвами могли стать тысячи мирных жителей, чиновники и народные депутаты.

По решению Шевченковского райсуда Рубана взяли под стражу на два месяца. 12 марта нардепа Надежду Савченко вызвали в на допрос по этому делу.

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