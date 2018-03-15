В горел многоэтажный домна улице Владимирская, 49а.

Об этом передает со ссылкой на .

Пожар произошел из-за возгорания утеплителя на уровне восьмого этажа, информацию об этом пожарные получили в 14:37. Горело 20 кв. м обшивки, с огнем боролись две единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 11 чрезвычайников личного состава. Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось более чем за час.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Эксперты устанавливают причину возгорания утеплителя.

В загорелся склад на котором хранились газовые баллоны. Площадь пожара составила до 800 квадратных метров, огонь тушили 2,5 часа.

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