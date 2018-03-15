Голосовать в Украине за президента Московии - недопустимо
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Объединенные силы националистов объявили о блокировании
проведения выборов президента России в Украине. Об этом заявил
руководитель " в своем "Фейсбук".
Выборы президента должны состояться 18 марта. В Украине
российские участки откроют в дипредставительствах в , Харькове,
Одессе и Львове. Их будуть блокировать объединенные силы ",
"Правого сектора", "Национального корпуса", КУН, ОУН,
"С14",передает со ссылкой на .
"Только вдумайтесь: за покушение на убийство одного шпиона
Великобритания высылает 23 дипломата, собирается заморозить все
московские активы и усилить санкции. Между тем за убийство более 10
тысяч украинцев (в том числе и мирных граждан) и оккупацию
территории наша власть не высылает никого. Наоборот по требованию
Московии усиливает караул под их диппредставительствами", - пишет
.
Лидер " призвал граждан присоединяться к пикетам.
"Наше цель - чтобы весь мир услышал, что украинцы, в отличие от
власти, считают голосования в Украине за президента Московии
недопустимым с позиций здравого смысла и государственнической
морали. Ведь Кремль будет проводить так называемые выборы также на
территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. И мы
не позволим легализовать путинский "кримнаш". Мы знаем, что власть
будет делать все, чтобы помешать нашей акции, чтобы какими-то
крысиными тропами через коллекторы или заборы провести московских
подданных на участки для "волеизьявления". Они не то, что не смогли
адекватно дипломатически отреагировать, они их еще и собираются
защищать, по первому же зову Кремля. Украинцы, присоединяйтесь!
Покажем всему миру силу украинской нации!"
Адреса дипучреждений, которые националисты будут
пикетировать:
м. , Воздухофлотский проспект, 27
(Посольство в Киеве)
м. Харьков, ул. Максимилиановская, 22
(Генконсульство в Харькове)
Одесса, Гагаринское плато, 14
(Генконсульство в Одессе)
г. Львов, ул. К.Левицкого, 95
(Генконсульство во Львове)
Начало - в 8:00.
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