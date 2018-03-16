В Сети появились рендеры будущего флагманского смартфона 9 с "вырезом" подобно тому, который получил X. Также гаджет должен иметь сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Об этом пишет со ссылкой на .

Ожидается, что смартфон получил сверхтонкие боковые панели и экран практически во всю лицевую сторону.

Камера у гаджета должна быть двойной - это продукт, созданный вместе с Carl Zeiss. Вероятнее только, в основу смартфона ляжет чипсет Snapdragon 845.

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