|Руководитель банка присвоил около 7 млн грн
|16.03.2018 00:59
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В Тернополе во время ревизии в одном из банков обнаружили недостачу более 7 млн грн, почти $70 тыс., 17 630.
В присвоении около 7 млн грн подозревают руководителя финансового учреждения, сообщили в прокуратуре области,передает со ссылкой на .
"Часть средств - 3,5 млн грн работники этого финансового учреждения вернули после приезда в банк полицейских. Проверяется также версия сотрудничества руководителя с лицами, занимающимися незаконной торговлей иностранной валютой", - говорится в сообщении.
По факту присвоения чужого имущества в отдельно крупных размерах в отношении руководителя банка открыто уголовное производство. Расследование продолжается.