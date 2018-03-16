В Харькове няня била 14-летнюю девушку, которая имеет ДЦП,передает со ссылкой на .

Мать узнала об избиениях, только когда установила в квартире видеонаблюдение. Об этом в Facebook сообщила общественная активистка Ляна Теремкова.

"Эта няня работает в семье примерно год, в последнее время мама девочки стала замечать изменения в поведении дочери, появились синяки, вдруг откололся зуб у ребенка и при каких обстоятельствах не понятно. Ребенок стал резко реагировать на поднятия рук, зажиматься. И вот мама решила установить в комнате видеорегистратор, но, к сожалению, он при загадочных обстоятельствах поломался. но после его ремонта мама девочки увидела вот такие кадры", - написала Теремкова.

По ее словам, няня задержана и сейчас дает свои объяснения.

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