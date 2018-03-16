Владелец, которого разбудил звук от шин, что начали трескаться, сразу же вызвал полицию и чрезвычайников. По словам Ивана Смиренского, службы приехали быстро, однако машина сгорела дотла, передает со ссылкой на .

Депутат говорит, что накануне события не получал никаких угроз. Также Иван Смиренский отметил, что сделать это могли только те, кому выгодна дестабилизация ситуации в городе.

За последние 2,5 года в Черноморске это уже пятый подобный случай с автомобилями местных депутатов. Полиция по факту поджога открыла уголовное производство.

На улице Хлеборобов в Ровно сгорел автомобиль Mercedes-Benz GL 500. С него пламя перекинулась на дом. Подозревают поджог.

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