В Украине с начала суток, 15 марта, произошли три взрыва в трех регионах страны. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем .

"Только за одну ночь и утро - три взрыва в трех частях страны", - написал он.

Взрывы произошли в , Ужгороде и Доброполье Донецкой области. В , по информации представителя , взрыв произошел около трех часов ночи в Деснянском районе города во время задержания 30-летний локальный житель бросил под автомобиль правоохранителей ручную осколочную гранату, которая взорвалась. В результате происшествия никто не пострадал, правонарушитель задержан,передает со ссылкой на .

Ночью также произошел взрыв и на Закарпатье, в 03:30 в Ужгороде на территорию домовладения врача-стоматолога, неизвестный бросил неустановленный предмет, который взорвался. В результате взрыва также никто не пострадал, обстоятельства происшествия выясняются.

В 9.00 в городе Доброполье взрыв произошел в квартире, где проживала семейная пара. В результате мужчина погиб, а женщина получила осколочные ранения.

В Харькове 39-летний волонтер АТО подорвался на гранате. Взрыв произошел в съемной квартире на 3 этаже многоэтажки.

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