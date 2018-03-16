В одном из отделений Совкомбанка в Томске произошел безумный случай.

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Местная жительница разделась прямо в помещении банка и залезла на стул. Работники учреждения сразу предположили, что виновница инцидента психически больна и нужно вызвать психиатров. Ведь женщина постоянно утверждала, что она врач городской больницы, а на вопрос "для чего вы разделись?" она отвечала, что ее банк раздел. Кроме того, неуравновешенная женщина угрожала поджечь себя, если ее кто-то тронет.

Позже стало ясно, что женщина действительно состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Информация о том, как закончился случай, не предоставляется.

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