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|В банк ворвалась голая женщина
|16.03.2018 05:45
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В одном из отделений Совкомбанка в Томске произошел безумный случай.
Об этом передает со ссылкой на .
Местная жительница разделась прямо в помещении банка и залезла на стул. Работники учреждения сразу предположили, что виновница инцидента психически больна и нужно вызвать психиатров. Ведь женщина постоянно утверждала, что она врач городской больницы, а на вопрос "для чего вы разделись?" она отвечала, что ее банк раздел. Кроме того, неуравновешенная женщина угрожала поджечь себя, если ее кто-то тронет.
Позже стало ясно, что женщина действительно состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Информация о том, как закончился случай, не предоставляется.
В Одессе стрельбу по прохожим из окна собственной квартиры открыл вспыльчивый мужчина. К счастью, никто не пострадал, стрелка задержала полиция.