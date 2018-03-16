Глава совета директоров агрохолдинга Ukrlandfarming и хозяин "Ви Эй Би Банка" и банка "Финансовая инициатива" считает провокационной манипуляцией заявления уволенной сегодня Верховной Радой экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой о задолженности его банков по рефинансированию. Об этом он заявил журналистам,передает со ссылкой на .

"Еще месяц назад уверяла всех, что сумма задолженности моих банков составляет 38 млрд грн,а сегодня уже называет 10 млрд гривен. Что в очередной раз свидетельствует об откровенном ложь и манипуляции со стороны экс-чиновницы. Мы в течение двух лет прилагаем титанические усилия, чтобы нас хотя бы услышали и сели с нами за стол переговоров", - сказал Бахматюк.

"Мы готовы погасить все долги пред государством, готовы рассматривать варианты компромиссов, сами наработали целый ряд предложений, которые будут выгодны и Нацбанку, и государству. Но изначально была установка на то, чтобы навесить ярлыки, чтобы выставить банкиров злодеями, а регулятора в белых одеждах. Поэтому сегодня мы обращаемся к Нацбанку: хватит отворачиваться и закрывать уши, делать вид, что вы не замечаете бизнес. Пора переходить к цивилизованному диалогу", - подчеркнул бизнесмен.

По его словам, к сожалению, тактика "тысячи порезов", которую использовал против Ukrlandfarming, часто могла привести к рейдерскому захвату бизнеса.

"И мы не исключаем, что глухая стена, на которую мы натыкались всякий раз обращаясь в со своими предложениями была одной из предпосылок для такого захвата", - добавил Бахматюк.

По словам главы набсовета Ukrlandfarming, несмотря на отсутствие конструктивного взаимодействия с в течение двух последних лет, компания намерена и далее предлагать варианты выхода из ситуации, в том числе и в переговорах с новым главой .

Напомним, ранее Ukrlandfarming обратился к Нацбанку и Фонду гарантирования вкладов с предложением реструктуризировать долги выведенных с рынка банков "Ви Эй Би" и "Финансовая инициатива" перед государством. В компании на сегодня работает около 37 тысяч человек, предприятия холдинга являются финансово устойчивыми, регулярно погашают долги перед внешними кредиторами (более 500 млн долларов за последние три года), выплачивают зарплату, а объем произведенной продукции в эквиваленте достигает 1,5% ВВП Украины.

Эксперты отмечали, что достижение и Ukrlandfarming компромисса относительно реструктуризации займов стало бы хорошим сигналом как для внутренних, так и для иностранных инвесторов, поскольку продемонстрировало бы желание регулятора идти на компромиссы ради роста экономики. Кроме того, примеру Ukrlandfarming могли бы последовать и акционеры других банков.

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