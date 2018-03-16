|Рекрутеры рассказали, каким работникам платят больше
|16.03.2018 06:29
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Наибольшие зарплаты получают айтишники, менеджеры по продажам, топ-менеджеры и рабочие за рубежом.
Чтобы успешно трудоустроиться и получать достойную зарплату, одного опыта работы мало. Нужно постоянно совершенствовать свои умения и навыки,передает со ссылкой на .
Знание английского
Владение иностранным языком позволяет рассчитывать на зарплату выше рыночной. Ведь вы сможете работать с иностранными подрядчиками или в компаниях с привлеченными инвестициями. Кроме того, можете иметь хороший карьерный рост. Сегодня существует много дополнительных курсов, где можно усовершенствовать английский. Часто, в качестве бонуса, работодатели организуют бесплатные занятия по иностранному для сотрудников.
Начитанность
Человека, который много читает, всегда заметят первым между других кандидатов. У него грамотно поставленная речь, широкий кругозор, нестандартное мышление и аналитические способности. При этом важно читать как бизнес, так и художественную литературу или публицистику.
Огонь в глазах
Ранее владельцы бизнеса предпочитали смиренных исполнителей. Сегодня они готовы слушать идеи, создавать команду, выстраивать стратегию и соперничать на международном рынке. Поэтому ищут сотрудников с горящими глазами и оригинальными идеями. Тех, кто готов работать в команде и совершенствовать подход к реализации проектов.
Постоянное развитие
Сегодня, когда технологии развиваются с невероятной скоростью, знания обновляются ежедневно. Знать все физически невозможно. Однако необходимо каждый день познавать и учиться чему-то новому. Расширяйте свои знания, занимайтесь тем, чем никто не хочет или не может заниматься. Придет время, и вы окажетесь впереди.
Гуманитарные навыки
Соучредитель компании Билл или предприниматель миллиардер Марк Кьюбан уверены, что будущее за искусственным интеллектом. Поэтому советуют развивать гуманитарные навыки. Ведь в будущем неоценимым окажется умение творчески подходить к решению задач и быстро находить нестандартный выход из ситуации.
1 апреля в Украине заработает антирейтинг предприятий. Начнется взыскания задолженности по заработной плате в пользу работников. Создадут мобильные штабы и группы, которые будут выезжать в конкретные предприятия. В исполнительной службе находится более 500 тыс. исполнительных разбирательств по принудительному взысканию задолженности по зарплате.