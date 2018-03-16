740 игрушечных мишек принесли к Берлинскому драматическому театру в Германии.

Акцию устроила международная организация христиан-евангелистов World Vision. Она занимается оказанием гуманитарной помощи и правовой защиты. Так хотят привлечь внимание к проблеме детей в Сирии,передает со ссылкой на .

"Мероприятие приурочили к 7-й годовщины начала войны в Сирии. За это время страну покинули 740 тыс. школьников", - говорит представитель организации Сильвия Гольтен. Каждая игрушка означает тысячу детей, объясняет.

"Неравнодушные люди со всей Германии передали нам 1500 медведей. Мы отдадим их беженцам в Иордании, Ливане и Берлине", - рассказывает Гольстен.

Дети не могут получать образование. Многие из них живут в неудовлетворительных условиях. Страдают из-за того, что родители не могут найти работу. Волонтеры призывают организовать обучение в лагерях для беженцев.

В Греции украинского моряка 40-летнего Дениса Бровченко приговорили его к 180 годам тюрьмы. Обвиняют в организации перевозки сирийских беженцев. Скандал с осуждением украинский в Греции за подобными обвинениями набрал обороты в феврале 2018 года. Тогда родные задержанных вместе с представителями офиса омбудсмена дали пресс-конференцию в и публично обратились за помощью в .

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