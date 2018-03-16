Министр обороны Украины Степан Полторак задекларировал более 951 тыс. гривен дохода за 2017 год. Соответствующие данные размещены в Едином государственном реестре деклараций.

Так, Полторак задекларировал 645 280 гривен зарплаты, полученной в 2017 году по основному месту работы и 192 тыс. гривен гонораров и других выплат по гражданско-правовым сделкам от Харьковского городского совета, а также 113 919 гривен процентов от вкладов в "Ощадбанке".

Также Полторак указал в декларации 826 тыс. гривен дохода от отчуждения недвижимого имущества, принадлежащих жене, а также 67 361 гривен процентов от вкладов в банке, которые также принадлежат жене, передает со ссылкой на .

Кроме того, Полторак указал в декларации квартиру в Харькове, которая находится в собственности жены, номер в гостиничном комплексе в , автомобиль жены Mini cooper 2015 года стоимостью 150 тыс. гривен.

Министр обороны указал в декларации 368 тыс. гривен наличных средств, на счетах в банках он хранит 760 259 гривен и 20 950 долларов. В декларации Полторак указал и сбережения жены: 620 тыс. гривен и 93 тыс. долларов наличных, а на счетах в банке - 597 687 гривен и 20 151 евро.

Напомним, в декларации за 2016 год Полторак указал квартиру, земельный участок и сбережения в размере 1 млн 150 тыс. гривен.

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