Неполитические Сводки
|Рада уволила Гонтареву
|16.03.2018 08:03
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Валерию Гонтареву уволили с должности главы Национального банка Украины.
За соответствующий проект постановления №7500 в четверг, 15 марта, проголосовали 342 народных депутата,передает со ссылкой на .
На должность руководителя Нацбанка рассматривают кандидатуру Якова Смолия, который исполняет обязанности главы .
подала президенту заявление об отставке с 10 мая 2017 года по собственному желанию. С 8 августа до 26 сентября Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске. С 26 сентября она продолжила находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки. Исполнять обязанности главы назначено ее первого заместителя Якова Смолия.