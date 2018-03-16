Неполитические Сводки
|Сетью распространяются многочисленные фотожабы падения Лаврова
|16.03.2018 08:19
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Падение главы России Сергея Лаврова на сцене форума "Россия - страна возможностей" вызвало в сети бурное обсуждение и целую волну фотожаб на эту тему.
Пользователи выкладывали картинки в различные социальные сети,передает со ссылкой на .
Самой популярной фотожабой стала картинка, на которой Путин едет верхом на министре. Не менее смешными и другие карикатуры, где высмеяли различные социальные проблемы в соединение с курьезом Лаврова.
Это уже не первый курьез с российским министром иностранных дел. На встрече с колегой из Саудовской Аравии шепотом выругался матом, думая что его никто не слышит.
Россия намерена депортировать британских дипломатов. Это станет ответом на депортацию 23 российских дипломатов из Великобритании.