Падение главы России Сергея Лаврова на сцене форума "Россия - страна возможностей" вызвало в сети бурное обсуждение и целую волну фотожаб на эту тему.

Пользователи выкладывали картинки в различные социальные сети,передает со ссылкой на .

Самой популярной фотожабой стала картинка, на которой Путин едет верхом на министре. Не менее смешными и другие карикатуры, где высмеяли различные социальные проблемы в соединение с курьезом Лаврова.

Это уже не первый курьез с российским министром иностранных дел. На встрече с колегой из Саудовской Аравии шепотом выругался матом, думая что его никто не слышит.

Россия намерена депортировать британских дипломатов. Это станет ответом на депортацию 23 российских дипломатов из Великобритании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира