Неполитические Сводки
|Назвали олигархов, которые задолжали более 45 млрд грн
|16.03.2018 09:14
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Долг украинских олигархов перед по кредитам рефинансирования составляет 45,2 млрд грн.
"Давайте посмотрим более детально на непогашенные за последние три года 45,2 миллиарды гривен. Приведу перечень неплатежеспособных банков - крупнейших должников по кредитам рефинансирования и имена их экс-владельцев. по кредитам двух своих банков - "Фінансова ініціатива"и ВАБбанку задолжал 10 2 миллиарда гривен. Банк "" - - виноват по кредитам 9,8 миллиардов гривен", - заявила экс-глава Нацбанка , передает со ссылкой на .
Она отметила, что 8 млрд грн задолжал по кредитам Дельта-Банка. и его банк "Финансы и кредит" должен 6,3 млрд грн. Леонид Климов, который и сейчас является народным депутатом, - 3,4 млрд грн.
"Банкротство банка не означает, что их экс-владельцы полностью освобождаются от долгов своих банков. Поэтому направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступлений акционерами этих банков, а также инициировал 44 судебных разбирательства. Государственные средства необходимо возвращать, и точка", - отметила Гонтарева.
Сегодня, 15 марта Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка Украины. Новым главой Нацбанка стал Яков Смолий.